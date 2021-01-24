Пространство, посвященное Петербургу, появилось в Доме книги

На цокольном этаже собрали книги об истории, архитектуре и о культуре.

В Доме книги появилось пространство "Город историй", которое посвящено Петербургу. Об этом 19 июня сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

На цокольном этаже собрали книги об истории, архитектуре и о культуре, а также дизайнерские сувениры и работы локальных мастеров.

Новое пространство – это в некотором смысле карта субъективных маршрутов. Ведь у каждого жителя или гостя города – свой Петербург, который теперь можно найти в Доме книги. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, поставили тематические фотозоны, посвященные любви к Северной столице и чтению.

Ранее мы рассказывали о том, что сад-трансформер с искусственным рельефом открыт на Московской площади.

Фото: Telegram / Пиотровский Online