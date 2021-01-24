Пространство, посвященное Петербургу, появилось в Доме книги

В Доме книги появилось пространство "Город историй", которое посвящено Петербургу. Об этом 19 июня сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
На цокольном этаже собрали книги об истории, архитектуре и о культуре, а также дизайнерские сувениры и работы локальных мастеров.
Новое пространство – это в некотором смысле карта субъективных маршрутов. Ведь у каждого жителя или гостя города – свой Петербург, который теперь можно найти в Доме книги.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Кроме того, поставили тематические фотозоны, посвященные любви к Северной столице и чтению.
Ранее мы рассказывали о том, что сад-трансформер с искусственным рельефом открыт на Московской площади.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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