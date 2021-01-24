  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пространство, посвященное Петербургу, появилось в Доме книги
Сегодня, 14:43
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пространство, посвященное Петербургу, появилось в Доме книги

0 0

На цокольном этаже собрали книги об истории, архитектуре и о культуре.

В Доме книги появилось пространство "Город историй", которое посвящено Петербургу. Об этом 19 июня сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

На цокольном этаже собрали книги об истории, архитектуре и о культуре, а также дизайнерские сувениры и работы локальных мастеров. 

Новое пространство – это в некотором смысле карта субъективных маршрутов. Ведь у каждого жителя или гостя города – свой Петербург, который теперь можно найти в Доме книги. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Кроме того, поставили тематические фотозоны, посвященные любви к Северной столице и чтению. 

Ранее мы рассказывали о том, что сад-трансформер с искусственным рельефом открыт на Московской площади. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: дом книги, новое пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии