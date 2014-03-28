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Сад-трансформер с искусственным рельефом открыт на Московской площади
Сегодня, 16:40
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Сад-трансформер с искусственным рельефом открыт на Московской площади

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Подобранные растения адаптивны к городским и погодным условиям.

На Московской площади в преддверии Дня России открыли сад-трансформер. Об этом сообщил 11 июня вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. 

На этой локации сад создан впервые, его главное отличие – геопластика, то есть искусственно созданный рельеф, заполненный цветами и кустарниками. Эти элементы разделяют пространство на несколько зон. Подобранные растения адаптивны к городским и погодным условиям. 

Всего площадь украшают несколько десятков лип, 12 видов кустарника (гортензия, спирея, барбарис, чубушник, боярышник, айва японская, роза парковая персиковая, рододендрон грандифлорум), 19 видов цветов и злаковых трав. Высажены агератум, шалфей, тысячелистник, котовник, душица, космея, гвоздика и подсолнечник. 

Помимо этого, сад-трансформер обустроят на Якорной площади в Кронштадте. На реализацию проекта потратят 18,5 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 322-летие Петербурга на Исаакиевской площади открылся первый сад-трансформер. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: московская площадь, сад-трансформер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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