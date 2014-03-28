Сад-трансформер с искусственным рельефом открыт на Московской площади

Подобранные растения адаптивны к городским и погодным условиям.

На Московской площади в преддверии Дня России открыли сад-трансформер. Об этом сообщил 11 июня вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

На этой локации сад создан впервые, его главное отличие – геопластика, то есть искусственно созданный рельеф, заполненный цветами и кустарниками. Эти элементы разделяют пространство на несколько зон. Подобранные растения адаптивны к городским и погодным условиям.

Всего площадь украшают несколько десятков лип, 12 видов кустарника (гортензия, спирея, барбарис, чубушник, боярышник, айва японская, роза парковая персиковая, рододендрон грандифлорум), 19 видов цветов и злаковых трав. Высажены агератум, шалфей, тысячелистник, котовник, душица, космея, гвоздика и подсолнечник.

Помимо этого, сад-трансформер обустроят на Якорной площади в Кронштадте. На реализацию проекта потратят 18,5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в 322-летие Петербурга на Исаакиевской площади открылся первый сад-трансформер.

Фото: Telegram / Разумишкин