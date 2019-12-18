Сад-трансформер на Московской площади готовится к открытию

Откроется пространство в День России.

На Московской площади в Петербурге стартовал монтаж сада-трансформера. Об этом стало известно Piter.TV.

В этом месте сад-трансформер обустраивают впервые. Откроется пространство в День России.

Кроме того, сад-трансформер обустроят на Якорной площади в Кронштадте. На реализацию проекта потратят 18,5 млн рублей. Подрядчик установит лавки, урны и 30 декоративных кашпо с насаждениями деревьев и кустарников. Сад украсит композиция из яблонь, елей и кизильника.

Напомним, в 322-летие Петербурга на Исаакиевской площади открылся первый сад-трансформер. Территория разделена на шесть участков, на них помещены в контейнеры 170 деревьев: липы и туи, 2,5 тыс. кустарников и свыше 5 тыс. цветов.

Фото: Piter.TV