На сад-трансформер на Якорной площади в Кронштадте выделят более 40 млн рублей

Открытие сада запланировано ко Дню Кронштадта — 11 июня.

Центр комплексного благоустройства инициировал процедуру закупки для формирования временного сада-трансформера на Якорной площади в Кронштадте, потратив на реализацию проекта 18,5 миллионов рублей. Мероприятие осуществляется поэтапно.

Открытие сада запланировано ко Дню Кронштадта — 11 июня. Источник "Фонтанки" указал, что запрос котировок выбран руководством для ускорения процесса закупок: контракт заключается уже через два дня после поступления заявок, в отличие от десяти дней ожидания при электронном аукционе. Кроме того, отмечается изменение заказчика процедуры — теперь организатором выступает структурное подразделение комитета по благоустройству, ранее ответственным органом выступала местная администрация.

Первый этап подразумевает расходы в сумме 9,2 млн рублей. Подрядчику предстоит установка лавочек, урн и 30 декоративных кашпо с насаждениями деревьев и кустарников. В отличие от похожего проекта у Мариинского дворца, где высаживали липы, кронштадтский сад украсит композиция из яблонь, елей и кизильника.

Второй этап предусматривает дальнейшие заботы о зеленых насаждениях и последующую высадку растений в открытый грунт в октябре месяце. На выполнение указанных работ также предусмотрено финансирование в объеме 9,2 млн рублей.

Ранее петербуржцы поделились впечатлениями с Piter.TV о саде-трансформере на Исаакиевской площади.

Фото: Unsplash (Aleksey Turkin)