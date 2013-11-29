Стало известно, когда откроется цокольный этаж в Доме Книги на Невском проспекте

Градоначальник рассказал, что впереди много работ по модернизации Дома Книги.

На цокольный этаж Дома Книги петербуржцы смогут попасть через полгода. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем tg-канале.

Градоначальник рассказал, что магазин вернули под контроль государства. Чиновники предложили восстановить его исторический статус. Задачу удалось реализовать, книжный превратился в точку притяжения горожан и туристов.

Беглов добавил, что впереди много работ по модернизации Дома Книги. Глава города пока не рассказал, что нового появится в магазине.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев удивил ассортимент книг в открытом после ремонта магазине на Невском.

Фото: Piter.tv