В Петербурге 12 ноября открылся обновленный Дом Книги

На ремонт объекта потратили около 200 млн рублей.

Сегодня, 12 ноября, в Петербурге открылся обновленный Дом Книги на Невском проспекте.

Жители Северной столицы смогут оценить новый интерьер залов, мультимедийное шоу и выступления артистов. Перед горожанами выступят музыкальные и театральные коллективы, на открытии можно будет побеседовать с известными авторами –Татьяной Устиновой, Марией Семеновой, Асей Лавринович, Михаилом Лабковским.

Кроме того, в торжественной церемонии открытия принял участие глава города Александр Беглов. Он отметил, что магазин работал даже во время блокады.

Добавим, что на ремонт объекта потратили около 200 млн рублей. Здесь продают 100 тыс. книг. В большом тираже представлена детская литература. Кроме того, здесь можно найти редкие книги об искусстве.

Ранее Piter.tv: в "Севкабель Порту" стартовал Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь.

Фото: ВКонтакте / Дом Книги