  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
137
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дом Зингера в Петербурге получил новую художественную подсветку

0 0

На фасаде установили 539 светодиодных светильников.

Дом Зингера на Невском проспекте украсила художественная подсветка. Проект оформления реализован в рамках программы взаимодействия правительства Петербурга и ПАО "Газпром", рассказали в городском комитете по энергетике. 

На фасаде установили 539 светодиодных светильников. Количество светотехнического оборудования увеличилось вдвое. Кабельные линии проложены в специальных трубах, окрашенных в цвет фасада. Это позволило сохранить исторический облик памятника. 

Здание возвели в 1900-х годах по заказу производителя швейных машинок "Зингер", после революции в нем разместили издательство и книжный магазин. 

Ранее на Piter.TV: в саду Красногвардейского района установили 236 светодиодных фонарей. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: дом зингера, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии