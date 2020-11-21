Дом Зингера в Петербурге получил новую художественную подсветку

На фасаде установили 539 светодиодных светильников.

Дом Зингера на Невском проспекте украсила художественная подсветка. Проект оформления реализован в рамках программы взаимодействия правительства Петербурга и ПАО "Газпром", рассказали в городском комитете по энергетике.

На фасаде установили 539 светодиодных светильников. Количество светотехнического оборудования увеличилось вдвое. Кабельные линии проложены в специальных трубах, окрашенных в цвет фасада. Это позволило сохранить исторический облик памятника.

Здание возвели в 1900-х годах по заказу производителя швейных машинок "Зингер", после революции в нем разместили издательство и книжный магазин.

Ранее на Piter.TV: в саду Красногвардейского района установили 236 светодиодных фонарей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга