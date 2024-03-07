  1. Главная
Сегодня, 16:26
151
В саду Красногвардейского района установили 236 светодиодных фонарей

А 77 прожекторов дополнительно подсвечивают скульптуры.

В саду "Нева" в Красногвардейском районе установили освещение. Пространство расположено в границах шоссе Революции, Пискаревского, Полюстровского и Среднеохтинского проспектов, рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Было установлено 236 светодиодных фонарей на 181 архитектурной опоре. Они обеспечивают мягкое освещение пешеходных дорожек и двух детских площадок. А 77 прожекторов дополнительно подсвечивают скульптуры. 

Сад создан в 1970 году как временный объект, однако за прошедшие десятилетия он преобразился. С 2013 года рекреационную зону дополнили скульптурами, которые приурочены к 310-летию Северной столицы. 

Ранее на Piter.TV: более 100 светодиодных светильников установили на Рощинской улице. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

