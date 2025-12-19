Николо-Богоявленский морской собор получил обновленную вечернюю подсветку

Исторический морской собор в Петербурге засиял по-новому перед Рождеством.

В Санкт-Петербурге Николо-Богоявленский морской собор получил новую архитектурно-художественную подсветку. Обновление завершили накануне Рождества Христова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Прежняя система освещения была установлена почти 30 лет назад. В рамках модернизации на фасадах и архитектурных элементах собора смонтировали 100 современных светодиодных светильников и проложили 732 метра новой кабельной линии. По периметру недавно отреставрированной колокольни на специальных опорах установили 16 новых прожекторов. Новое оборудование позволило значительно улучшить художественную выразительность здания в вечернее время.

Использование энергоэффективных светодиодных приборов дало возможность сократить потребление электроэнергии примерно в два раза по сравнению с прежней системой освещения. Николо-Богоявленский морской собор расположен в Адмиралтейском районе города. Храм был возведен в 1760 году по проекту архитектора Саввы Чевакинского. История собора тесно связана с российским флотом. В здании размещены мемориальные доски в память о моряках, погибших при исполнении служебного долга.

Фото: НИКОЛО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР НИКОЛЬСКИЙ / Вконтакте