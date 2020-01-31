В "Севкабель Порту" стартовал Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь

Сегодня, 12 ноября, на территории "Севкабель Порта" проходит Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь. Все желающие могут посетить его до 21:00. На гастрономическом празднике наградят победителей кулинарного баттла, в котором поучаствовали 15 лучших шеф-поваров Северной столицы. Добавим, что в состязании участвовали еще и 15 блогеров.
Авторы блюд приготовили сет из трех блюд: закуска, горячее и десерт. Петербуржцы смогут насладиться многообразием вкусов и погрузиться в традиции разных кухонь мира.
И раз уж фестиваль, то с музыкой. В лайнапе фольклорные ансамбли, народные песни, азербайджанские танцы, чувашская акустика, корейский ансамбль, "Сундари", "Кевер" и "Гостьюшки".
Севкабель Порт
Вход на мероприятие свободный.
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Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт
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