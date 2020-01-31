В "Севкабель Порту" стартовал Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь

На празднике вкусов будут не только повара, но и блогеры.

Сегодня, 12 ноября, на территории "Севкабель Порта" проходит Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь. Все желающие могут посетить его до 21:00. На гастрономическом празднике наградят победителей кулинарного баттла, в котором поучаствовали 15 лучших шеф-поваров Северной столицы. Добавим, что в состязании участвовали еще и 15 блогеров.

Авторы блюд приготовили сет из трех блюд: закуска, горячее и десерт. Петербуржцы смогут насладиться многообразием вкусов и погрузиться в традиции разных кухонь мира.

И раз уж фестиваль, то с музыкой. В лайнапе фольклорные ансамбли, народные песни, азербайджанские танцы, чувашская акустика, корейский ансамбль, "Сундари", "Кевер" и "Гостьюшки". Севкабель Порт

Вход на мероприятие свободный.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда откроются Никольские ряды.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт