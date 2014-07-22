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Стало известно, когда откроются Никольские ряды
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Стало известно, когда откроются Никольские ряды

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Для любителей зимних аттракционов традиционно будет работать большая горка, где можно прокатиться на ватрушке.

Никольские ряды откроются 1 декабря. Об этом сообщили в группе общественного пространства в соцсети "ВКонтакте". 

Для посетителей будет работать рождественская ярмарка и зимний маркет. Для любителей зимних аттракционов традиционно будет открыта Никольская Горка, где можно прокатиться на ватрушке, и Венецианская карусель, на которой можно сделать красивые фотографии. 

Проголодавшиеся петербуржцы смогут перекусить в стрит-фуд зоне и согреться горячими напитками. Кроме того, в этом году Никольские ряды подготовили сюрприз для посетителей, но раскрывать они его раньше времени не стали.

Ранее на Piter.tv: к декабрю в "Севкабель Порту" появится зимняя горка.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды

Теги: куда сходить в петербуре, никольские ряды, общественное пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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