Канатоходец прошел над ледяным каналом Грибоедова у Дома Зингера без страховки

Экстремальный трюк Александра Грибанова собрал толпу зрителей и вызвал споры в соцсетях.

Известный петербургский эквилибрист Александр Грибанов прошел по канату над ледяными водами канала Грибоедова у Дома Зингера. Опасный трюк без страховки занял около 30 секунд и собрал многочисленных зрителей, однако вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Видео опубликовали очевидцы в ВК-сообществе "Питер СПБ".

Это не первое экстремальное выступление канатоходца — в 2018 году он уже шокировал горожан проходкой между высотками на уровне 19-го этажа. В этот раз Грибанов выбрал исторический центр города, где быстро натянул канат между набережными, пишет 78.ru.

На каналах красиво и много зрителей, можно быстро натянуть канат и также быстро снять его. Ну и можно ощутить волнение от количества зрителей и хождения без страховки. Но бывали случаи, когда я шел по канату, а сзади подходили люди и били прямо по нему, я срывался, но успевал схватиться руками. Александр Грибанов, петербургский эквилибрист

Грибанов известен своими рискованными выступлениями в Петербурге. Несмотря на потенциальную опасность, артист продолжает демонстрировать удивительные способности вестибулярного аппарата, каждый раз выбирая для своих трюков новые запоминающиеся локации.

Напоминаем, что подобные действия могут быть расценены как нарушение общественного порядка и правил безопасности. Экстремальные трюки допустимы только в специально оборудованных местах и при наличии соответствующей подготовки и страховки.

Ранее Piter.TV сообщал, что пережить зиму петербуржцы смогут только, если будут соблюдать пять этих советов.

Видео: ВКонтакте / "Питер СПБ"