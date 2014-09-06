Пережить зиму петербуржцы смогут только, если будут соблюдать пять этих советов

Специалисты Роспотребнадзора назвал цену выживания в зимний период.

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовал рекомендации для жителей по адаптации к короткому световому дню в осенне-зимний период. Специалисты советуют комплекс мер — от правильного освещения до коррекции питания — чтобы сохранить здоровье и бодрость в условиях недостатка солнечного света.

Ключевые рекомендации включают использование в помещениях ярких ламп, имитирующих дневной свет, и обязательные прогулки в обеденные часы продолжительностью 20–30 минут. Даже короткая прогулка в парке или вдоль набережной поможет "поймать" драгоценный дневной свет и улучшить самочувствие.

Особое внимание уделяется физической активности — регулярные упражнения и утренние тренировки помогают бороться с сезонной хандрой. Важно, как это не банально звучит, соблюдать режим сна и включать в рацион продукты, богатые витамином D: жирную рыбу, яичные желтки, печень и молочные продукты.

Перед приемом витаминных добавок следует проконсультироваться с врачом. В ведомстве подчеркивают, что при ухудшении психологического состояния не стоит пренебрегать помощью специалистов. Психотерапия и поддержка близких могут значительно облегчить адаптацию к зимнему периоду.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский Роспотребнадзор перечислил сезонные продукты ноября.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")