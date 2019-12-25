  1. Главная
Петербургский Роспотребнадзор перечислил сезонные продукты ноября
Сегодня, 9:59
109
Речь идет об айве, о гранате и хурме.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти сообщили о важности постепенного перехода на зимний рацион. Однако не стоит забывать о сезонных продуктах ноября. 

Речь идет, в частности, об айве. В ней есть витамины С, группы В, бета-каротин, калий, фосфор, кальций, магний, натрий и железо. Также фрукт помогает пищеварению и уменьшает симптомы изжоги. Гранат положительно влияет на сердечно-сосудистую, мочеполовую и эндокринную системы, пищеварение, кожу. В нем много кислот, витаминов В5, В6, В12 и К. Хурма богата витамином B5: он влияет на обмен жиров, углеводов и белков, стимулирует работу надпочечников. 

Фото: pxhere 

