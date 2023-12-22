В главном офисе ВКонтакте в доме Зингера завершилась реновация

Благодаря проведённой реновации и открытию новых пространств, площадь офиса увеличилась почти на треть, достигнув 4,4 тыс. кв.м., а количество рабочих мест возросло на 20%.

Главный офис популярной социальной сети "ВКонтакте" вновь открыл свои двери в "Доме Зингера" на Невском проспекте после огромного обновления. Как сообщили в компании Pridex, ответственной за реновацию этого объекта, работы в штаб-квартире социальной сети начались осенью 2023 года, сразу после покупки VK прав на аренду всего этого исторического здания.

Благодаря проведённой реновации и открытию новых пространств, площадь офиса увеличилась почти на треть, достигнув 4,4 тыс. кв.м., а количество рабочих мест возросло на 20%.

Новый офис "ВКонтакте" предлагает широкий спектр рабочих пространств, хот дески, звукоизолированные кабины для телефонных разговоров, переговорные комнаты и комфортные зоны отдыха. Количество кофе-пойнтов с фреш-баром значительно увеличилось, а также была создана спортивная зона, где сотрудники могут в течение дня заниматься йогой или поиграть в бильярд. Кроме того, офис оборудован лаундж-зоной с библиотекой и видеоиграми, а также массажным кабинетом. В атриуме разместили кафетерий.

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Фото: пресс-служба "ВКонтакте"