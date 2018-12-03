Петербург вошел в число самых читающих регионов России

Сразились 89 субъектов РФ.

По итогам Всероссийского конкурса "Самый читающий регион" в рейтинг попал Петербург, а проект "Городское книжное пространство в Доме Зингера" получил специальный диплом. Сразились 89 субъектов РФ, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы 1 декабря.

Напомним, что в Доме книги на Невском проспекте в 2022-м прошла масштабная реконструкция. За год его посетили более 3 млн петербуржцев и гостей города, было продано свыше 620 тыс. книг, а на трех площадках с момента открытия проведено более 190 мероприятий.

Ровно год назад мы открыли обновленный Дом книги. С тех пор именно книги – полноправные хозяева этого уникального пространства. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Конкурс "Самый читающий регион" организован Российским книжным союзом и Минцифры РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в топ-5 читающих регионов страны вошла и Ленобласть, организовавшая Международный форум "Книжный Выборг".

Фото: администрация Петербурга