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За год обновленный Дом книги на Невском проспекте посетили более 3 млн человек
Сегодня, 16:49
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За год обновленный Дом книги на Невском проспекте посетили более 3 млн человек

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За этот период продано свыше 620 тыс. книг.

Обновленный Дом книги, расположенный в Доме Зингера на Невском проспекте, посетили более 3 млн петербуржцев и гостей города с 12 ноября 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Ровно год назад мы открыли обновленный Дом книги. С тех пор именно книги – полноправные хозяева этого уникального пространства.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, чиновник подчеркнул, что за этот период продано свыше 620 тыс. книг, а на трех площадках Дома книги с момента открытия проведено более 190 мероприятий. В феврале этого года был основан детский книжный клуб "Книгсики". Заключено партнерство с ЦВЗ "Манеж".

Ранее мы рассказывали о том, что VK выкупила права аренды Дома Зингера.

Фото: Телеграм / Пиотровский Online

Теги: борис пиотровский, дом книги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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