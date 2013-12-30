За год обновленный Дом книги на Невском проспекте посетили более 3 млн человек

Обновленный Дом книги, расположенный в Доме Зингера на Невском проспекте, посетили более 3 млн петербуржцев и гостей города с 12 ноября 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
Ровно год назад мы открыли обновленный Дом книги. С тех пор именно книги – полноправные хозяева этого уникального пространства.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Кроме того, чиновник подчеркнул, что за этот период продано свыше 620 тыс. книг, а на трех площадках Дома книги с момента открытия проведено более 190 мероприятий. В феврале этого года был основан детский книжный клуб "Книгсики". Заключено партнерство с ЦВЗ "Манеж".
Ранее мы рассказывали о том, что VK выкупила права аренды Дома Зингера.
Фото: Телеграм / Пиотровский Online
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