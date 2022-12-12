VK выкупила права аренды "Дома Зингера"

Сделку оценили в 2,3 млрд рублей.

Компания VK завершила сделку по аренде Дома Зингера на Невском проспекте. Как пишет "Деловой Петербург", права аренды приобретены за 2,3 млрд рублей.

Судя по выписке ЕГРЮЛ, ООО "Управляющая компания ВК" получила статус управляющей компании ЗАО "Зингер" с конца прошлой недели. Ещё в 1999 году "Зингер" заключил с городскими властями договор аренды здания площадью 8 тыс.кв.м. на Невском пр., 28, на 49 лет. Один кв. м площади оценили примерно в 300 тыс. рублей.

VK, работающий с "Зингером" с 2010 года, займёт все офисные помещения здания. Также у ЗАО имеется ряд субарендаторов. В частности, речь идёт о принадлежащем Смольному АО "Торговая фирма "Санкт–Петербургский дом книги"", которое занимает около 3 тыс. кв.м на цокольном, первом и втором этажах, а также об ООО "Зингер Кафе", где управляющим выступает кафе René.

В прошлом году Смольный подготовил проект ремонта Дома Зингера.

Фото: Piter.TV