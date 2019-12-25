Смольный подготовил проект ремонта Дома Зингера

В основе концепции будет лежать возвращение к классическому книжному магазину Северной столицы.

Ремонт помещения книжного магазина в Доме Зингера скоро начнут воплощать в жизнь. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram.

По словам руководителя, значительных перепланировок пространства в доме-памятнике не планируется. Главной задачей проекта станет переход от концепции стандартного книжного супермаркета к уникальному магазину "с вековой историей".

Также Пиотровский напомнил, что с 1 июля заключен договор с ЗАО "Зингер", действие которого продлится до 2047 года. В общей сложности ремонтные работы и новая мебель для магазина оцениваются в 200 млн рублей.

Отметим, что Пиотровский уже рассказывал о планах на Дом Зингера в начале лета.

Фото: ВКонтакте / Смотровая площадка Дом Зингер