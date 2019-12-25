Ленобласть вошла в топ-5 читающих регионов России

В России объявлены победители конкурса "Самый читающий регион".

Лауреатом стала Ленинградская область, которая организовала Международный форум "Книжный Выборг". Об этом пишет 47channel.

Главным победителем конкурса стала Республика Татарстан, которая получила звание "Литературный флагман России" за проект "Выездная библиотека". Нижегородская и Ставропольский край, а также Ленинградская область стали лауреатами конкурса. Белгородская область получила статус "Территория книги и чтения".

Ранее сообщалось, что стало известно, как петербуржцы проводят свои выходные.

Фото: pxhere