Дмитрий Пучков предложил конфисковать имущество Бориса Гребенщикова

"Гоблин" оценил высказывания артистов, уехавших с территории России.

Известный российский блогер и писатель Дмитрий "Гоблин" Пучков в интервью ведущему на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" резко высказался об уехавших из страны артистах. Он призвал конфисковать имущество критикующего Россию Бориса Гребенщикова (признан на территории России физическим лицом-иностранным агентом по решению Минюста РФ). Гость шоу возмутился поведением российских артистов, которые уехали с территории страны. Он назвал поступки "просто глупостью", а их самих - "неумными людьми". По словам "Гоблина", эти звезды навсегда потеряли свою российскую аудиторию, а прежнего уровня известности в странах коллективного Запада им не достичь. Дополнительно блогер добавил, что с теми деятелями культуры, которые открыто говорят о свей ненависти к России, требуется "поступать жестоко".

Наш "любимец миллионов" публично заявляет, что выступал в Берлине, собрал с концерта 12 млн евро и передал их в помощь Украине. Все. Значит, твои пластинки и песни здесь продаваться больше не будут – это раз. Недвижимость конфискуется в пользу государства – это два. Ты – враг. Дмитрий Пучков, блогер

Напомним, что Борис Гребенщиков не раз заявлял том, что денежные средства, полученные от западных концертов, он направляет на помощь Украине.

Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ