Фестиваль тюльпанов на Елагином острове пройдет в режиме онлайн

Сейчас на Елагином острове уже зацветают 200 тысяч луковиц тюльпанов.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что фестиваль тюльпанов на Елагином острове пройдет онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. С.М. Кирова.

Отмечается, что в настоящий момент на Елагином острове уже зацветают 200 тысяч луковиц тюльпанов. Цветы имеют практически все расцветки.

В этом году специалисты вдохновились конструктивизм. За основу были взяты работы художников-авангардистов: Каземира Малевича, Александра Экстера, Василия Ермилова и других.

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