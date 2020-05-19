Петербуржцы в центре города заметили бобра

Животное сидело на каменном бережку и мыло мордочку.

Вечером 18 мая жители Петербурга заметили на набережной канала Грибоедова бобра. Портал "Мегаполис" опубликовал видео с места событий.

Как известно, бобры предпочитают тихие и укромные водоемы. Однако изоляция и карантин во время пандемии коронавируса заставили животное осмелеть и появиться в месте, которое было еще недавно многолюдным.

Дикое животное сидело на каменном бережку неподалеку от Театрального моста и мыло мордочку. Закончив, утренний туалет, бобр внимательно обнюхал зеленую травку и принялся щипать ее.

Ранее мы писали, что волонтеры спасли в Ленобласти двух кошек, просидевших на деревьях несколько суток.

Видео: "Мегаполис"