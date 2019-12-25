Волонтеры спасли в Ленобласти двух кошек, просидевших на деревьях несколько суток

Еще одному коту помогли уже в городе.

Волонтеры петербургской службы "Кошкиспас" 14 мая спасли сразу трех котов, оказавшихся в ловушке на высоте – животные забрались на деревья и не смогли спуститься обратно. Как рассказали в паблике спасателей, выручать кошек поехали в Сосновый Бор, поселок Селезнево и на проспект Народного Ополчения.

В Сосновом Бору трехцветная кошка сидела на ветке двое суток, просьбу о спасении подали заметившие животное местные жители. Как только спасательная операция завершилась, кошка обрела новых хозяев, беспокоившихся о ней те двое суток.

В поселке Селезнево Выборгского района помощь понадобилась домашнему коту, который шесть суток не спускался с высокой сосны. Кот Тимоша так испугался высоты, что предпочел оставаться среди ветвей, пока к нему не приехали спасатели. Животное благополучно передали хозяевам. По возвращению в город волонтеры помогли дворовой кошке, застрявшей на дереве на проспекте Народного Ополчения. По словам спасателей, хвостатую туда загнали местные коты после разборок.

Не так давно на проспекте Кузнецова спасли попугаев, просидевших в вентиляционной шахте двое суток.

Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"