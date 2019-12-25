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На проспекте Кузнецова спасли попугаев, просидевших в вентиляционной шахте двое суток
Сегодня, 11:39
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himif

На проспекте Кузнецова спасли попугаев, просидевших в вентиляционной шахте двое суток

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Птицы решили исследовать незакрытую решетками вентиляцию в квартире.

Петербургские волонтеры "Кошкиспас" вызволили из вентиляционной шахты дома на проспекте Кузнецова двух попугаев. Птички-неразлучники просидели в ловушке двое суток, рассказали спасатели в своей официальной группе "ВКонтакте".

Как выяснилось, попугаи упорхнули в незакрытую решетками вентиляцию в квартире на последнем этаже девятиэтажки, ситуацию усложняла близость крыши, куда выходят неприкрытые шахты. Птицы могли вовсе вылететь на улицу и попасть в беду, однако спасатели успели вовремя. 

С крыши нашли беглецов с помощью камеры, определили место в квартире, заткнули выход шахты на крыше, пробили небольшое отверстие в стене кухни и достали птичек.

волонтеры "Кошкиспас"

Пернатые вернулись к хозяевам целыми и невредимыми, а спасатели настоятельно посоветовали владельцам исправить ошибку и загородить вентиляционные шахты в квартире.

Немногим раньше в Кронштадте спасли котенка, который пять дней просидел в дымоходе.

Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"

Теги: кошкиспас, попугай, спасение животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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