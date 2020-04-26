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В Кронштадте спасли котенка, который пять дней просидел в дымоходе

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Спасатели боялись спугнуть малыша, ведь он мог провалиться ещё дальше. 

В воскресенье, 26 апреля, стало известно, что волонтерам удалось спасти котенка, который свалился в дыру на чердаке одного из домов на Флотской улице в Кронштадте. Об этом рассказали в группе службы спасения "Кошкиспас", социальной сети "Вконтакте".

В течение пяти дней малыш не мог выбраться из старого дымохода между вторым и третьим этажами. Поначалу он пытался забраться наверх по небольшим уступам, но каждый раз падал вниз и жалобно мяукал. 

Достать его смогли лишь после того, как проделали дыру в стене одной из квартир. Спасатели рассказали, что очень боялись спугнуть пушистого, ведь он мог случайно провалиться ещё дальше. 

"Напряжение висело такое, что, казалось, он скорее испугается стука наших сердец", - отметил один из волонтеров

Обезвоженного котенка долго отпаивали водой из шприца,  затем ему предложили поесть немного корма.

Сейчас спасенному ищут дом. 

Ранее мы писали, что в Эрмитаже рассказали о самоизоляции музейных котов.

Видео: vk.com/koshkispas

Теги: видео, животные, кот, котенок, кошкиспас, спасение
Категории: Лента новостей,

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