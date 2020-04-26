В Кронштадте спасли котенка, который пять дней просидел в дымоходе

Спасатели боялись спугнуть малыша, ведь он мог провалиться ещё дальше.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно, что волонтерам удалось спасти котенка, который свалился в дыру на чердаке одного из домов на Флотской улице в Кронштадте. Об этом рассказали в группе службы спасения "Кошкиспас", социальной сети "Вконтакте".

В течение пяти дней малыш не мог выбраться из старого дымохода между вторым и третьим этажами. Поначалу он пытался забраться наверх по небольшим уступам, но каждый раз падал вниз и жалобно мяукал.

Достать его смогли лишь после того, как проделали дыру в стене одной из квартир. Спасатели рассказали, что очень боялись спугнуть пушистого, ведь он мог случайно провалиться ещё дальше.

"Напряжение висело такое, что, казалось, он скорее испугается стука наших сердец", - отметил один из волонтеров

Обезвоженного котенка долго отпаивали водой из шприца, затем ему предложили поесть немного корма.

Сейчас спасенному ищут дом.

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Видео: vk.com/koshkispas