В Эрмитаже рассказали о самоизоляции музейных котов

Эрмитаж покажет в соцсетях трансляцию, посвященную своим питомцам.

В четверг, 9 апреля, стало известно, как живут эрмитажные коты во время самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказала ветеринарный врач музея основатель Музея кошки Анна Кондратьева.

По словам Кондратьевой, коты живут хорошо, но им все же не хватает внимания.

"Их кормят, меняют им лотки и, если требуется, вызывают ветеринара. Всегда есть человек, который за ними следит и ухаживает", —сказано в сообщении.

Сегодня Эрмитаж планирует запустить трансляцию, где подробно расскажут о жизни котов. Напомним, что трансляции музея посмотрели более 12 миллионов человек.

Ранее мы сообщали о том, что эрмитаж призвал заняться репродукцией полотен в домашних условиях.

Фото:ВК/ "Эрмитаж"