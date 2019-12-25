Эрмитаж призвал заняться репродукцией полотен в домашних условиях

Пользователи интернета выкладывают в сеть свои версии знаменитых картин.

Петербургский Эрмитаж, вслед за нидерландцами, запустил флешмоб, призвав пользователей интернета немного развлечься на карантине и заняться репродукцией знаменитых полотен.

По задумке авторов идеи, репродукция должна быть не слишком сложной, участникам предлагается использовать три предмета. Свои работы нужно публиковать с хэштегом #эрмитаждома.

Piter.TV сделал подборку самых ярких образов, появившихся в Instagram ко 2 апреля. Одной из самых популярных оказалась идея использовать в репродукции своих домашних питомцев.

В подборке есть также Мона Лиза, "Княжна Карантинова", версия картины Ильи Репина "Отдых" и др.

Ранее мы писали, что Бузова выпустила новую песню "Давай останемся дома".

Фото: Instagram / gallery_alexey_rychkov, anylopa75, dom_igrushek_msk, elegantly___wasted, lyckat, yermolenko_yuliya, ilsha13, stepanova.katerina