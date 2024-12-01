Пьяные компании переместились к книжному магазину в центре Петербурга

Философский книжный придумал необычный способ борьбы с шумными гостями.

В Санкт-Петербурге возле философского книжного магазина "Даль" на Стремянной улице участились визиты нетрезвых компаний. Как сообщили представители магазина в своем телеграм-канале, причиной стало закрытие на благоустройство Дмитровского сквера, где ранее собирались любители выпить, пишет "Фонтанка".

По словам сотрудников, пьяные посетители мешают лекциям, создают шум и оставляют мусор. Один из последних инцидентов произошел несколько дней назад — в магазин зашел мужчина с бутылкой коньяка, пристал к гостям и работникам.

Чтобы решить проблему, в "Дале" предложили создать добровольный отряд "Пир". Волонтеры планируют использовать метод сократической беседы, убеждая нетрезвых собеседников, что отдых с алкоголем уместнее в баре, а не у книжного магазина. Участникам инициативы пообещали скидки и бесплатный чай или кофе.

Дмитровский сквер, также известный как "Эльфийский садик", расположен на углу Стремянной улицы и Дмитровского переулка. Его неофициальное название связано с расположенным рядом кафе "Эльф", которое в прошлом было популярным местом встреч деятелей неформальной культуры.

Фото: freepik (rawpixel.com)