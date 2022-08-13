В петербургском туалете ТЦ "Прибалтийский" мужчина напал на посетителей

Нетрезвый посетитель торгового центра распылил перцовый баллончик.

В торговом центре "Прибалтийский" на Ленинском проспекте в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент с участием агрессивного мужчины. Как пишет "РЕН ТВ", 30 ноября мужчина напал на нескольких посетителей ТЦ, включая одного из сотрудников.

По словам очевидца, мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на молодого человека в туалете. В результате завязалась потасовка, во время которой молодой человек применил перцовый баллончик и вывел нападавшего в холл. В холле мужчина упал и укусил молодого человека за ноги.

По факту инцидента подано четыре заявления. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала подозреваемых в нападении на подростка в Яблоновском саду.

Фото: Piter.TV