Полиция задержала подозреваемых в нападении на подростка в Яблоновском саду

У юноши были диагностированы многочисленные ушибы и гематомы.

Петербургская полиция задержала двух подростков по подозрению в нападении на 16-летнего юношу в Яблоневском саду на улице Латышских Стрелков. Как сообщалось ранее, пострадавший обратился в детскую больницу с многочисленными ушибами и гематомами.

По словам подростка, его избили неизвестные, выстрелили в него из пневматического пистолета и отобрали 410 рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 16-летняя учащаяся лицея и ее сверстник, обучающийся в колледже. Оба подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания. Полиция проверяет их причастность к другим подобным преступлениям.

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Фото: Piter.TV