Под Тихвином женщина с уголовным прошлым ранила ножом своего знакомого

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция задержала в Тихвине 47-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения своему 58-летнему знакомому. Инцидент произошел сегодня в 12:00 в квартире дома 2 по улице Борисова.

По предварительной информации, ссора, закончившаяся ножевым ранением, произошла после совместного распития спиртных напитков. Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанная женщина ранее судима за убийство и задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV