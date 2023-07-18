Семерых пьяных подростков поймали перед концертом Mayot в клубе Петербурга

На Кондратьевском проспекте проведен рейд против наркотиков.

В Санкт-Петербурге следственные органы проводят проверку по факту госпитализации троих несовершеннолетних с признаками токсического опьянения после посещения клуба на Кондратьевском проспекте. В рамках этой проверки был проведён рейд, направленный на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Операция проводилась следователями Следственного комитета России совместно с региональным управлением МВД России и Росгвардией. В ходе рейда было выявлено 7 несовершеннолетних в состоянии опьянения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что школьника нашли мёртвым под окнами высотки в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу