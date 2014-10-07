Ролик появился в соцсетях и вызвал недовольство жителей города.

В Брянской области пьяные подростки устроили дискотеку на городском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Клинцах на городском Зубовском кладбище. На опубликованном видео группа подростков распивала алкогольные напитки и танцевала под музыку. Один из участников снимал происходящее на камеру. Ролик появился в соцсетях и вызвал недовольство жителей города. В МВД Брянской области заявили, что начали проверку по факту произошедшего.

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Видео: Telegram / Mash