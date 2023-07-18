Поезд серьезно повредил платформу станции на западе Москвы

Рельс, который перевозили на грузовом поезде, повредил платформу под номером один на железнодорожной станции "Матвеевская", расположенной на западе российской столицы. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети. На записи с места инцидента видно, что металлическая конструкция встала поперек грузовой платформы, после чего повредила колонны и остекление на станции. Также преграда задела кабину машиниста встречного состава. По предварительным сведениям, в на объекте никто не пострадал. Также не была зафиксирована задержка движения транспорта.
Ещё на двух станциях петербургского метро готовятся ввести ограничения.
Фото и видео: Telegram / ТелеДНО
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