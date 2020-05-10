Школьника нашли мёртвым под окнами высотки в Петербурге

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что человек упал с высоты.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия: 15-летний подросток погиб, упав с шестого этажа дома на улице Дыбенко. Сообщение о происшествии поступило в полицию в пятницу, 29 ноября, около 11 часов.

На месте происшествия был обнаружен погибший — ученик 9-го класса. В квартире, из окна которой произошёл несчастный случай, задержан 22-летний безработный мужчина. По его словам, он употреблял наркотики вместе с погибшим подростком, однако подробности произошедшего он объяснить не смог.

Задержанный доставлен в отделение полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV