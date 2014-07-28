Под Приозерском водитель погиб в лобовом ДТП

Мужчина скончался на месте происшествия.

В Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей со смертельным исходом. Авария случилась сегодня в 09:15 на автодороге "Ушково — Гравийное" за пределами населённого пункта.

По предварительным данным, 29-летний водитель Skoda Rapid, не справившись с управлением на левом повороте (опасный поворот, установлены знаки), допустил занос и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 33-летнего водителя. Водитель Skoda Rapid погиб на месте происшествия.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестный заявил о минировании 30 школ в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области