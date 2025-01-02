В Петербурге двое подростков отравились алкоголем на концерте

По данным концертного зала, вечером на сцене проходила вечеринка-концерт.

В Петербурге выясняются обстоятельства отравления алкоголем двух несовершеннолетних, посетивших концерт в концертном зале "Аврора" на Пироговской набережной. Оба подростка были госпитализированы в субботу вечером, 28 декабря, после вечеринки.

Как стало известно 78.ru, первой в больницу на скорой помощи была доставлена 16-летняя девушка, жительница улицы Десантников, с диагнозом "токсическое действие этанола". Она находилась в состоянии средней степени тяжести. Через некоторое время в детскую городскую больницу № 5 с того же концерта был доставлен 16-летний житель улицы Кима с тем же диагнозом. Состояние ученика 9-го класса Кронштадтского морского кадетского корпуса было оценено как тяжёлое, и его поместили в реанимацию. По словам отца, ранее его сын не употреблял алкоголь.

Также в полицию поступило заявление от начальника охраны концертного зала с просьбой принять меры в отношении несовершеннолетнего, находившегося на выступлении в состоянии алкогольного опьянения и выражавшегося грубой нецензурной бранью. Полиция задержала 15-летнего жителя улицы Маршала Говорова. После опроса подростка передали родителям.

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Фото: Piter.TV