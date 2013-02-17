Восьмимесячный ребенок скончался в кудровской частной клинике

В ноябре он перенес операционное вмешательство и с тех пор болел.

Утром 28 декабря в одной из частных клиник в городе Кудрово скончался ребенок, которому было 8 месяцев. Об этом рассказало издание 78.ru.

По данным журналистов, малыш находился в тяжелом состоянии в связи с плохим состоянием, которое регистрировалось у него с ноября. Тогда ребенок с генетическим заболеванием перенес операцию и с тех пор чувствовал себя плохо.

Накануне его мама покормила и уложила ребенка спать, однако заметила нездоровую бледность кожи малыша. Родительница вызвала скорую помощь, но позже сама отвезла чадо в ближайшую частную клинику.

Реанимация ребенка не увенчалась успехом и он скончался. Согласно предварительной версии, причиной смерти стало то, что он захлебнулся. По факту данного происшествия проводится доследственная проверка.

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Фото: Piter.TV