Петербургские хирурги спасли пятимесячную девочку с редкой формой атрезии пищевода

Мелисса родилась с тяжёлым пороком развития, который встречается всего у 1-2% пациентов с атрезией пищевода.

Малышка из Ингушетии, пятимесячная Мелисса, вернулась домой после успешного лечения в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга. Девочка одна из двойни. Её сестра Лиана родилась здоровой. А Мелиссе была диагностирована редкая форма атрезии пищевода — состояния, при котором части пищевода не соединяются с желудком.

Мелисса родилась с тяжёлым пороком развития, который встречается всего у 1-2% пациентов с атрезией пищевода. Проблемы начались сразу: девочка столкнулась с аспирационной пневмонией, что значительно усложнило транспортировку в федеральную клинику. После полутора месяцев реанимации в Ингушетии, благодаря координации врачей, девочку доставили в Санкт-Петербург бортом МЧС.

В университетской клинике юная пациентка поступила в тяжёлом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на риски, хирурги решили не откладывать операцию.

Команда специалистов во главе с хирургом Романом Ти применила этапную малоинвазивную методику. На первом этапе сегменты пищевода были зафиксированы в натянутом положении для стимуляции их роста. Через несколько дней врачи провели вторую операцию, соединив сегменты между собой.

Сегодня Мелисса питается как её сверстники и быстро набирает вес. По словам её мамы, девочка скоро догонит свою сестру Лиану, которая родилась здоровой.

Педиатрический университет — лидер в лечении

В Педиатрическом университете разработаны уникальные алгоритмы маршрутизации детей с атрезией пищевода. За год специалисты оперируют порядка 14 таких пациентов, оказывая высокотехнологичную помощь детям из разных регионов.

Мы стремимся к тому, чтобы пороки развития выявлялись на этапе беременности, в ходе скринингов. В таком случае женщина может приехать в Перинатальный центр университета, чтобы мы оказали помощь ребёнку сразу после рождения. Но, к сожалению, атрезию пищевода далеко не во всех случаях удаётся диагностировать на этапе внутриутробного развития плода, этот порок сложно визуализировать в ходе УЗИ. Роман Ти, детский хирург

Атрезия пищевода встречается у одного ребёнка на 3,5 тысячи новорождённых. В России ежегодно проводится около 250 операций по её коррекции, при этом Санкт-Петербургский Педиатрический университет остаётся ведущим центром в этой области.

Ранее в Петербурге врачи удалили арахис из бронха годовалого малыша.

Фото: Педиатрический университет