В Петербурге врачи удалили арахис из бронха годовалого малыша

Вечером он схватил горсть орехов и, убегая от мамы, резко закашлялся.

В Педиатрическом университете Санкт-Петербурга врачи-эндоскописты спасли малыша, у которого в бронхах застрял арахис. Родители ребёнка вовремя обратились за помощью, что помогло избежать серьёзных осложнений.

По словам врача-эндоскописта Ксении Ходос, ребёнку всего 1 год и 9 месяцев. Вечером он схватил горсть орехов и, убегая от мамы, резко закашлялся. На следующий день родители заметили свистящее дыхание у малыша и решили обратиться в приёмное отделение клиники.

Решение было абсолютно правильным. При диагностической эндоскопии мы обнаружили инородное тело, практически полностью перекрывающее просвет главного бронха справа. Для его удаления мы провели ригидную бронхоскопию и успешно извлекли орех. Ксения Ходос, врач-эндоскопист

Специалист подчеркнула, что своевременное извлечение арахиса позволило избежать осложнений. Если бы орех остался в бронхах, он мог бы вызвать пневмонию или бронхоспазм, особенно у маленького ребёнка.

Как отметила Ксения Ходос, подобные случаи встречаются часто, особенно среди детей до трёх лет. У старших детей инородные тела в дыхательных путях часто связаны с мелкими предметами: крышечками от ручек, кнопками, бусинами или частями игрушек. Также врачи сталкиваются с ситуациями, когда дети вдыхают остатки пищи, шелуху семечек или даже выпавшие молочные зубы.

Ксения Ходос призвала родителей быть особенно внимательными к следующим симптомам: приступообразный кашель, свистящее дыхание, затруднённый вдох.

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