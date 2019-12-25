В Петербург из Аргентины прибыл зараженный арахис

Почти 25 тонн продукции следовали из Эстонии в Ленинградскую область.

Аргентинский арахис не доехал до получателя из-за заражения вредителями запасов зерна. Партию изъяли в Большом морском порту Петербурга инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При ввозе бобовых выявили нарушение технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" по показателю "зараженность вредителями". Почти 25 тонн продукции следовали из Эстонии в Ленинградскую область. В арахисе нашли булавоусого хрущака и огневку сухофруктовую.

В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз данной партии продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Пресс-служба Россельхознадзора

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