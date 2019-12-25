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В порту Петербурга заблокировали ввоз 175 тонн парагвайского арахиса из-за смертельно опасной плесени
Сегодня, 13:48
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В порту Петербурга заблокировали ввоз 175 тонн парагвайского арахиса из-за смертельно опасной плесени

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В соответствии с российским законодательством ввоз зараженной продукции был немедленно запрещен, груз оформлен на возврат отправителю.

Партия очищенного арахиса весом 175 тонн, прибывшая в морской порт Петербурга из Парагвая, не допущена к реализации на территории России. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в продукте критическое превышение уровня микотоксинов.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами петербургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердили наличие Афлатоксина B1 – одного из самых опасных ядов грибкового происхождения. В соответствии с российским законодательством ввоз зараженной продукции был немедленно запрещен, груз оформлен на возврат отправителю.

Афлатоксины вырабатываются плесневым грибком Aspergillus, который поражает масличные культуры и крайне устойчив к термической обработке. Употребление продуктов с высоким содержанием этого токсина вызывает тяжелые отравления и наносит серьезный удар по здоровью человека. 

Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор проверил 38 млн цветов, ввезенных в Петербург с начала года.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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