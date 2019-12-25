Россельхознадзор проверил 38 млн цветов, ввезенных в Петербург с начала года

Специалисты обнаружили 182 случая заражения продукции карантинными объектами — шестью видами вредителей.

За восемь месяцев 2026 года под контролем Северо-Западного управления Россельхознадзора в Петербург поступило 38,1 миллиона свежих срезанных цветов из пяти стран. Как сообщили в ведомстве, только за август импорт вырос на 22% по сравнению с июлем и составил 5 миллионов штук.

Основным маршрутом поставок на атомобильном транспорте стала Латвия. На авиатранспорте велись поставки из Эквадора, Кении и Колумбии. В город ввозились розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии, эустомы, герберы, гипсофилы, тюльпаны, пионы, гортензии, лилии и ирисы. Каждая партия прошла обязательный фитосанитарный контроль и лабораторные исследования в Северо-Западном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Специалисты обнаружили 182 случая заражения продукции карантинными объектами — шестью видами вредителей. Партии цветов из Кении, Эквадора и Латвии, не прошедшие проверку безопасности, были уничтожены. Продукция, соответствующая требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), направлена получателям. Управление Россельхознадзора подчеркивает, что контроль за качеством цветочного импорта остается на постоянном уровне для защиты региональной флоры от инвазивных видов.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга пресечен ввоз четырех тонн зараженных специй из Египта.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора