В порту Петербурга пресечен ввоз четырех тонн зараженных специй из Египта

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие жизнеспособных семян повилики (Cuscuta spp.).

В Большом морском порту Санкт-Петербурга предотвращен ввоз крупной партии продовольственных семян и пряностей, зараженных опасным сорняком. Груз общим весом 4 тонны – семена аниса, фенхеля, сушеная мята и розмарин – прибыл из Египта для компании-получателя в Северной столице.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил в продукции посторонние включения, схожие с семенами растений, находящихся под карантином.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили наличие жизнеспособных семян повилики (Cuscuta spp.). Это паразитическое растение семейства Вьюнковые наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, высасывая соки из культурных посадок, и официально отнесено к перечню карантинных объектов.

На основании полученных данных и действующих нормативных правовых документов ввоз всей партии весом 4 тонны на территорию Российской Федерации запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург из Аргентины прибыл зараженный арахис.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)