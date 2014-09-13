Китай стал одним из главных покупателей птицы и свинины из региона.

Объём экспорта животноводческой продукции из Петербурга и Ленобласти за первые 7,5 месяцев 2026 года превысил 353 тыс. тонн. Это на 118 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В 2025 году за рубеж было поставлено 235 тыс. тонн продукции. Таким образом, текущий показатель вырос в полтора раза. Основной прирост обеспечили поставки мяса — с начала года экспортировано 62 тыс. тонн, которые отправились в 21 страну.

Крупнейшими покупателями птицы из Северо-Западного региона стали Бенин и Китай. КНР также закупила 6 тыс. тонн свинины, 14 тыс. тонн субпродуктов и 3,7 тыс. тонн курицы. Кроме того, мясо свиней из Петербурга и Ленобласти поставлялось во Вьетнам, Сербию и на Филиппины.

Основным импортёром рыбы стала Нигерия. Пушно-меховое сырьё направили преимущественно в Таиланд и Камбоджу, а яйца — в Сьерра-Леоне и ОАЭ. Рост экспорта мяса и других продуктов животноводства свидетельствует о расширении внешнеэкономических связей региона.

Ранее мы сообщали, что Финляндия увеличила импорт российских товаров с января по апрель 2026 года, несмотря на санкции со стороны коллективного Запада.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора