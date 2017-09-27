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Петербург не принял 125 тонн зараженного арахиса
Сегодня, 14:54
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Петербург не принял 125 тонн зараженного арахиса

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Продукция следовала из Парагвая.

В Большом морском порту Петербурга государственный инспектор Россельхознадзора по Северо-Западу в рамках контроля качества зерна и продуктов его переработки выявил нарушение при ввозе импортной партии арахиса. Речь идет о несоответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" по показателю "Зараженность вредителями", рассказали в управлении. 

Уточняется, что 125 тонн продукции следовали из Парагвая. Лабораторные исследования, проведенные в филиале ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердили зараженность арахиса булавоусым хрущаком. Ввоз партии запретили на территорию России. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге запретили к ввозу три партии цветов, зараженных опасным вредителем. Цветочный трипс является переносчиком вирусных заболеваний растений. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора 

Теги: арахис, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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