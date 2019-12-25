  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге запретили к ввозу 3 партии цветов, заражённых опасным вредителем
Сегодня, 8:53
249
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге запретили к ввозу 3 партии цветов, заражённых опасным вредителем

0 0

Хотя западный цветочный трипс не представляет опасности для человека, он является переносчиком вирусных заболеваний растений, что создает угрозу продовольственной безопасности.

В Петербурге специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили живых насекомых в трех партиях импортных цветов, включая розы, гвоздики и хризантемы. Как информирует пресс-служба ведомства, по результатам лабораторных исследований было подтверждено, что 1370 единиц цветов, поступивших из Кении, Колумбии и Нидерландов, заражены западным цветочным трипсом.

Этот вредитель, который поражает как овощные, так и декоративно-цветочные культуры, может приводить к увяданию и опадению листьев и цветков. Хотя западный цветочный трипс не представляет опасности для человека, он является переносчиком вирусных заболеваний растений, что создает угрозу продовольственной безопасности.

В связи с обнаружением заражения Россельхознадзор принял решение о запрете ввоза этих цветов на территорию России.

Ранее в Пулково проверили шесть дикобразов из США.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии