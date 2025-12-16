В Пулково проверили шесть дикобразов из США

В ходе проверки инспекторы убедились, что все животные здоровы и перевозились в полном соответствии с действующими ветеринарными требованиями.

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль шести дикобразов, прибывших воздушным транспортом из штата Миннесота, США.

В ходе проверки инспекторы убедились, что все животные здоровы и перевозились в полном соответствии с действующими ветеринарными требованиями.

После успешного прохождения контроля партия животных была отправлена с целью содержания и разведения в зоопарк, расположенный в Ростовской области.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга пресекли ввоз 27 тонн индийского кунжута из-за опасного вредителя.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора