В Пулково проверили шесть дикобразов из США

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль шести дикобразов, прибывших воздушным транспортом из штата Миннесота, США.
В ходе проверки инспекторы убедились, что все животные здоровы и перевозились в полном соответствии с действующими ветеринарными требованиями.
После успешного прохождения контроля партия животных была отправлена с целью содержания и разведения в зоопарк, расположенный в Ростовской области.
Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга пресекли ввоз 27 тонн индийского кунжута из-за опасного вредителя.
Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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