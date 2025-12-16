В порту Петербурга пресекли ввоз 27 тонн индийского кунжута из-за опасного вредителя

Лабораторная экспертиза показала, что продукция заражена карантинным вредителем – многоядной мухой-горбаткой.

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз крупной партии импортной продукции в Большом морском порту Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки была выявлена партия семян кунжута общим весом 27 тонн, прибывшая из Индии. Лабораторная экспертиза показала, что продукция заражена карантинным вредителем – многоядной мухой-горбаткой.

В связи с обнаружением опасного объекта, способного нанести значительный ущерб сельскому хозяйству, ввоз данной партии на территорию Российской Федерации был запрещён.

Ранее мы сообщили о том, что импорт фруктов через Большой порт Петербурга вырос на 42% в 2026 году.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)