  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В порту Петербурга пресекли ввоз 27 тонн индийского кунжута из-за опасного вредителя
Сегодня, 15:56
232
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В порту Петербурга пресекли ввоз 27 тонн индийского кунжута из-за опасного вредителя

0 0

Лабораторная экспертиза показала, что продукция заражена карантинным вредителем – многоядной мухой-горбаткой.

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз крупной партии импортной продукции в Большом морском порту Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В ходе проверки была выявлена партия семян кунжута общим весом 27 тонн, прибывшая из Индии. Лабораторная экспертиза показала, что продукция заражена карантинным вредителем – многоядной мухой-горбаткой.

В связи с обнаружением опасного объекта, способного нанести значительный ущерб сельскому хозяйству, ввоз данной партии на территорию Российской Федерации был запрещён.

Ранее мы сообщили о том, что импорт фруктов через Большой порт Петербурга вырос на 42% в 2026 году.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер)

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии