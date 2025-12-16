В порту Петербурга пресекли ввоз 27 тонн индийского кунжута из-за опасного вредителя

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз крупной партии импортной продукции в Большом морском порту Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки была выявлена партия семян кунжута общим весом 27 тонн, прибывшая из Индии. Лабораторная экспертиза показала, что продукция заражена карантинным вредителем – многоядной мухой-горбаткой.
В связи с обнаружением опасного объекта, способного нанести значительный ущерб сельскому хозяйству, ввоз данной партии на территорию Российской Федерации был запрещён.
Ранее мы сообщили о том, что импорт фруктов через Большой порт Петербурга вырос на 42% в 2026 году.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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